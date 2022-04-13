Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
Арт. X1319182298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|универсальное
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Длина, мм
|365
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- Полукруглый напильник 250 мм СИБРТЕХ 16329 - это специальный ручной инструмент, который предназначен для выполнения столярно-слесарных работ. Напильник обладает полукруглым сечением, что позволит обрабатывать скругленные и плоские поверхности. Двойная перекрестная насечка №2 делает инструмент более эффективным и позволяет добиться качественного результата работы.
Преимущества:
- Износоустойчивость;
- Надежность;
- Качественный результат работы;
- Практичность;
- Длина 25 см;
- Класс №2.