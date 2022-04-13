Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм

Преимущества:

Износоустойчивость;

Надежность;

Качественный результат работы;

Практичность;

Длина 25 см;

Класс №2.

Полукруглый напильник 250 мм СИБРТЕХ 16329 - это специальный ручной инструмент, который предназначен для выполнения столярно-слесарных работ. Напильник обладает полукруглым сечением, что позволит обрабатывать скругленные и плоские поверхности. Двойная перекрестная насечка №2 делает инструмент более эффективным и позволяет добиться качественного результата работы.