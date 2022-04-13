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Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
5.0
1
360 ₽
Напильники
    Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
    Арт. X1319182298
    5.0
    1
    Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм

      Напильник полукруглый Сибртех 16329, деревянная рукоятка, 250 мм

      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319182298
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		универсальное
      Длина, мм
      		365
      Все характеристики
      360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полукруглый напильник 250 мм СИБРТЕХ 16329 - это специальный ручной инструмент, который предназначен для выполнения столярно-слесарных работ. Напильник обладает полукруглым сечением, что позволит обрабатывать скругленные и плоские поверхности. Двойная перекрестная насечка №2 делает инструмент более эффективным и позволяет добиться качественного результата работы.

        Преимущества:

        • Износоустойчивость;
        • Надежность;
        • Качественный результат работы;
        • Практичность;
        • Длина 25 см;
        • Класс №2.