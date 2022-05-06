Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"
Арт. X186125256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Материал лезвия
|сталь
- Напильник круглый Stihl 4,8 мм - служит для правки режущих углов верхних и боковых граней звеньев и заточки режущих зубьев пильной цепи. Подходит для заточных приспособлений STIHL, может быть дооснащен деревянной или пластиковой специальной рукояткой для напильников.
Преимущества:
- Диаметр напильника 4,8 мм;
- С круглым сечением;
- Простая (одинарная) насечка;
- Для заточки цепи с шагом 325 дюймов;
- Напильник круглый 4,8 мм Stihl 325'' выполнен из высококачественной инструментальной стали.