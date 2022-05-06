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Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"
4.5
2
220 ₽
Напильники
    Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"
    Арт. X186125256
    4.5
    2
    Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"

      Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125256
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Материал лезвия
      		сталь
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник круглый Stihl 4,8 мм - служит для правки режущих углов верхних и боковых граней звеньев и заточки режущих зубьев пильной цепи. Подходит для заточных приспособлений STIHL, может быть дооснащен деревянной или пластиковой специальной рукояткой для напильников.

        Преимущества:

        • Диаметр напильника 4,8 мм;
        • С круглым сечением;
        • Простая (одинарная) насечка;
        • Для заточки цепи с шагом 325 дюймов;
        • Напильник круглый 4,8 мм Stihl 325'' выполнен из высококачественной инструментальной стали.