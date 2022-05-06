Напильник круглый Stihl 56057734812, 4.8 мм, 0.325"

Преимущества:

Диаметр напильника 4,8 мм;

С круглым сечением;

Простая (одинарная) насечка;

Для заточки цепи с шагом 325 дюймов;

Напильник круглый 4,8 мм Stihl 325'' выполнен из высококачественной инструментальной стали.

Напильник круглый Stihl 4,8 мм - служит для правки режущих углов верхних и боковых граней звеньев и заточки режущих зубьев пильной цепи. Подходит для заточных приспособлений STIHL, может быть дооснащен деревянной или пластиковой специальной рукояткой для напильников.