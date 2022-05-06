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Напильник круглый Stihl 56057735212, 5.2 мм, 3/8"
5.0
2
260 ₽
Напильники
    Напильник круглый Stihl 56057735212, 5.2 мм, 3/8"
    Арт. X186125257
    5.0
    2
    Напильник круглый Stihl 56057735212, 5.2 мм, 3/8"

      Напильник круглый Stihl 56057735212, 5.2 мм, 3/8"

      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напильник STIHL круглый 5,2 мм, 3/8". Круглый напильник для заточки цепей, может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для заточных наборов Stihl и зажимных державок , без рукоятки. Высокое качество продукции, проверенное временем.