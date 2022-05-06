Напильник круглый Stihl 56057735212, 5.2 мм, 3/8"

Напильник STIHL круглый 5,2 мм, 3/8". Круглый напильник для заточки цепей, может использоваться для правки режущих зубьев при обслуживании. Этот инструмент удобен при снятии заусенцев и обработки скошенных и вогнутых режущих поверхностей. Регулярная заточка цепи позволяет продлить срок службы инструмента и гарантировать качественную работу. Для заточных наборов Stihl и зажимных державок , без рукоятки. Высокое качество продукции, проверенное временем.