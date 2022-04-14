Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм

Преимущества:

Класс №2;

Длина 25 см;

Надежность;

Площадь сечения напильника уменьшается от середины к носу;

Удобство в использовании;

Двойная перекрестная насечка;

Отверстие в ручке для подвесного хранения.

Трехгранный напильник 250 мм СИБРТЕХ 16029 используется для обработки трехгранных отверстий и плоских поверхностей при выполнении столярно-слесарных работ. Рабочая часть напильника имеет треугольное сечение и двойную перекрестную насечку №2. Инструмент выполнен из прочной углеродистой стали, что обеспечивает высокую твердость и долговечность напильника.