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Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
5.0
1
250 ₽
Напильники
    Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
    Арт. X1319182296
    5.0
    1
    Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
    Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
      Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм

      Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319182296
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Назначение
      		универсальное
      Длина, мм
      		365
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трехгранный напильник 250 мм СИБРТЕХ 16029 используется для обработки трехгранных отверстий и плоских поверхностей при выполнении столярно-слесарных работ. Рабочая часть напильника имеет треугольное сечение и двойную перекрестную насечку №2. Инструмент выполнен из прочной углеродистой стали, что обеспечивает высокую твердость и долговечность напильника.

        Преимущества:

        • Класс №2;
        • Длина 25 см;
        • Надежность;
        • Площадь сечения напильника уменьшается от середины к носу;
        • Удобство в использовании;
        • Двойная перекрестная насечка;
        • Отверстие в ручке для подвесного хранения.