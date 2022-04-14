Напильник трехгранный Сибртех 16029, деревянная рукоятка, 250 мм
Арт. X1319182296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Назначение
|универсальное
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Длина, мм
|365
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- Трехгранный напильник 250 мм СИБРТЕХ 16029 используется для обработки трехгранных отверстий и плоских поверхностей при выполнении столярно-слесарных работ. Рабочая часть напильника имеет треугольное сечение и двойную перекрестную насечку №2. Инструмент выполнен из прочной углеродистой стали, что обеспечивает высокую твердость и долговечность напильника.
Преимущества:
- Класс №2;
- Длина 25 см;
- Надежность;
- Площадь сечения напильника уменьшается от середины к носу;
- Удобство в использовании;
- Двойная перекрестная насечка;
- Отверстие в ручке для подвесного хранения.