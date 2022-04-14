Напильник трехгранный Stihl 08114218971
Арт. X186125261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|заточка цепей
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Длина, мм
|150
- Трёхгранный напильник Stihl отлично подходит для заточки пильных дисков с остроугольными зубьями. Результат не заставит себя ждать, существенно увеличив производительность распила. Полученный материал будет отличаться повышенным качеством резки благодаря плавному вхождению острых отполированных зубьев.
Преимущества:
- Для заточки дисков с остроугольными зубьями;
- Увеличенеи производительности распила;
- Надежность;
- Износостойкость.