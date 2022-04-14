Напильник трехгранный Stihl 08114218971

Преимущества:

Для заточки дисков с остроугольными зубьями;

Увеличенеи производительности распила;

Надежность;

Износостойкость.

Трёхгранный напильник Stihl отлично подходит для заточки пильных дисков с остроугольными зубьями. Результат не заставит себя ждать, существенно увеличив производительность распила. Полученный материал будет отличаться повышенным качеством резки благодаря плавному вхождению острых отполированных зубьев.