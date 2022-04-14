Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Напильник трехгранный Stihl 08114218971
4.5
2
1 170 ₽
Напильники
    Напильник трехгранный Stihl 08114218971
    Арт. X186125261
    4.5
    2
    Напильник трехгранный Stihl 08114218971

      Напильник трехгранный Stihl 08114218971

      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125261
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		заточка цепей
      Длина, мм
      		150
      Все характеристики
      1 170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трёхгранный напильник Stihl отлично подходит для заточки пильных дисков с остроугольными зубьями. Результат не заставит себя ждать, существенно увеличив производительность распила. Полученный материал будет отличаться повышенным качеством резки благодаря плавному вхождению острых отполированных зубьев.

        Преимущества:

        • Для заточки дисков с остроугольными зубьями;
        • Увеличенеи производительности распила;
        • Надежность;
        • Износостойкость.