Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30

Канал направляющий FUBAG FB.TLY-30 используется в MIG/MAG-сварке для подачи сварочной проволоки к соплу сварочного пистолета от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно. Цвет канала — желтый.