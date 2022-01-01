Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30
Арт. fubag_1232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр проволоки, мм
|1.6
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Длина, м
|3.6
- Канал направляющий FUBAG FB.TLY-30 используется в MIG/MAG-сварке для подачи сварочной проволоки к соплу сварочного пистолета от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно. Цвет канала — желтый.