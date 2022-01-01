Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30
Найти аналог
Направляющие каналы
    Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30
    Арт. fubag_1232
    Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30
    Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30
      Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30
      Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30

      Направляющий канал 3.60 м, 1.6 мм, тефлон, желтый Fubag FB.TLY-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_1232

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр проволоки, мм
      		1.6
      Длина, м
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Канал направляющий FUBAG FB.TLY-30 используется в MIG/MAG-сварке для подачи сварочной проволоки к соплу сварочного пистолета от инвертора или выносного проволокоподающего устройства. Концы канала фиксируются в горелке и в инверторе/проволокоподающем механизме соответственно. Цвет канала — желтый.