Направляющая Bosch FSN 800 1.600.Z00.005

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Направляющая FSN Bosch 1600Z00005 используется совместно с циркулярными пилами. С помощью данной оснастки выполняют длинные прямые резы. Соединительный элемент FSN VEL Professional позволяет быстро и надежно соединить несколько направляющих шин. Такой самовыравнивающийся соединительный элемент гарантирует точную работу даже при использовании нескольких направляющих. С системой направляющих шин совместим и угловой упор FSN WAN Professional, благодаря которому можно произвести точную угловую юстировку шины на обрабатываемой заготовке. Для чистых кромок реза предусмотрена защита от сколов, а также накладки для надежного захвата.