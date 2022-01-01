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Направляющая Bosch FSN 800 1.600.Z00.005
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Для прочей техники
    Направляющая Bosch FSN 800 1.600.Z00.005
    Арт. Х1271579

      Направляющая Bosch FSN 800 1.600.Z00.005

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1271579

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Направляющая FSN Bosch 1600Z00005 используется совместно с циркулярными пилами. С помощью данной оснастки выполняют длинные прямые резы. Соединительный элемент FSN VEL Professional позволяет быстро и надежно соединить несколько направляющих шин. Такой самовыравнивающийся соединительный элемент гарантирует точную работу даже при использовании нескольких направляющих. С системой направляющих шин совместим и угловой упор FSN WAN Professional, благодаря которому можно произвести точную угловую юстировку шины на обрабатываемой заготовке. Для чистых кромок реза предусмотрена защита от сколов, а также накладки для надежного захвата.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы