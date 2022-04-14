Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)

Тележка STIHL FW 20 позволяет преобразовать любое ручное абразивно-отрезное устройство STIHL в движущуюся машину. Без дополнительных усилий на длинных участках можно создавать аккуратные резы с точностью глубины реза до миллиметра. В комплект поставки входит набор быстрозажимных фиксаторов для переоборудования системы.