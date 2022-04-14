Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)
Арт. X1292235001
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|направляющая тележка
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Материал
|металл
- Тележка STIHL FW 20 позволяет преобразовать любое ручное абразивно-отрезное устройство STIHL в движущуюся машину. Без дополнительных усилий на длинных участках можно создавать аккуратные резы с точностью глубины реза до миллиметра. В комплект поставки входит набор быстрозажимных фиксаторов для переоборудования системы.