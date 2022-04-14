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Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)
5.0
1
64 990 ₽
Для бензорезов
    Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)
    Арт. X1292235001
    5.0
    1
    Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)
    Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)
      Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)
      Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)

      Направляющая тележка Stihl FW-20 42247101403 (без набора монтажа)

      64 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1292235001
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		направляющая тележка
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      64 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тележка STIHL FW 20 позволяет преобразовать любое ручное абразивно-отрезное устройство STIHL в движущуюся машину. Без дополнительных усилий на длинных участках можно создавать аккуратные резы с точностью глубины реза до миллиметра. В комплект поставки входит набор быстрозажимных фиксаторов для переоборудования системы.