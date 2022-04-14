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Круг для тонкой шлифовки DREMEL 425 2.615.042.5JA
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Круг для тонкой шлифовки DREMEL 425 2.615.042.5JA
    Арт. X1319051752
    5.0
    2
    Круг для тонкой шлифовки DREMEL 425 2.615.042.5JA

      Круг для тонкой шлифовки DREMEL 425 2.615.042.5JA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051752
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		4
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		20000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 2.615.042.5JA Dremel 425. Круг для тонкой шлифовки изготовлен из полимерного материала с мелким абразивом с посадкой под винт. Эта насадка предназначена для окончательной обработки и полировки всех черных металлов. Насадка снимает мелкие заусенцы и устраняет царапины, оставшиеся после шлифования и абразивной обработки, а также очищает пазы и придает им точную форму. Кроме того, она эффективно работает по большинству видов камней и керамики.