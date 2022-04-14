Круг для тонкой шлифовки DREMEL 425 2.615.042.5JA

2.615.042.5JA Dremel 425. Круг для тонкой шлифовки изготовлен из полимерного материала с мелким абразивом с посадкой под винт. Эта насадка предназначена для окончательной обработки и полировки всех черных металлов. Насадка снимает мелкие заусенцы и устраняет царапины, оставшиеся после шлифования и абразивной обработки, а также очищает пазы и придает им точную форму. Кроме того, она эффективно работает по большинству видов камней и керамики.