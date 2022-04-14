Круг для тонкой шлифовки DREMEL 425 2.615.042.5JA
Арт. X1319051752
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|4
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|20000
- 2.615.042.5JA Dremel 425. Круг для тонкой шлифовки изготовлен из полимерного материала с мелким абразивом с посадкой под винт. Эта насадка предназначена для окончательной обработки и полировки всех черных металлов. Насадка снимает мелкие заусенцы и устраняет царапины, оставшиеся после шлифования и абразивной обработки, а также очищает пазы и придает им точную форму. Кроме того, она эффективно работает по большинству видов камней и керамики.