Насадка Сварог (CS 101-141-151) ISM0004 00000088679

Преимущества

Дистанционная насадка СS 101-141-151 устанавливается на защитную насадку плазмотрона при эксплуатации удлиненного набора «катод — сопло»



Надежность

Длительный срок службы

Насадка Сварог ISM0004 00000088679 является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101; CS 141; CS 151. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.