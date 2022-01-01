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Насадка Сварог (CS 101-141-151) ISM0004 00000088679
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Насадки
    Насадка Сварог (CS 101-141-151) ISM0004 00000088679
    Арт. X11931839
    Насадка Сварог (CS 101-141-151) ISM0004 00000088679

      Насадка Сварог (CS 101-141-151) ISM0004 00000088679

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11931839

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка Сварог ISM0004 00000088679 является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101; CS 141; CS 151. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.

        Преимущества

        • Дистанционная насадка СS 101-141-151 устанавливается на защитную насадку плазмотрона при эксплуатации удлиненного набора «катод — сопло»
        • Надежность
        • Длительный срок службы