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Насадка для МФИ по плитке ПРАКТИКА 240-294 (88 мм)
5.0
2
570 ₽
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ по плитке ПРАКТИКА 240-294 (88 мм)
    Арт. X1317120520
    5.0
    2
    Насадка для МФИ по плитке ПРАКТИКА 240-294 (88 мм)

      Насадка для МФИ по плитке ПРАКТИКА 240-294 (88 мм)

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120520
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Насадка режущая предназначена для обработки мягкой плитки, керамики, плиточных швов, ГКЛ, твердых пластиков и дерева с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Наиболее удобна для выполнения таких работ как: удаление клея из шва между керамическими плитками, вырезание внутренних углов при подгонке плитки, выполнение проемов в керамической плитке для прокладки проводов и труб, устройство ревизионных люков. Ограниченно может быть использована для скульптурных работ по твердыми породам дерева, кости, гипсу. 