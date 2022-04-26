Насадка для МФИ по плитке ПРАКТИКА 240-294 (88 мм)

Насадка режущая предназначена для обработки мягкой плитки, керамики, плиточных швов, ГКЛ, твердых пластиков и дерева с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Наиболее удобна для выполнения таких работ как: удаление клея из шва между керамическими плитками, вырезание внутренних углов при подгонке плитки, выполнение проемов в керамической плитке для прокладки проводов и труб, устройство ревизионных люков. Ограниченно может быть использована для скульптурных работ по твердыми породам дерева, кости, гипсу.