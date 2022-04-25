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Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-485 (90 мм, 3 шт.)
4.5
2
265 ₽
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-485 (90 мм, 3 шт.)
    Арт. X1317120514
    4.5
    2
    Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-485 (90 мм, 3 шт.)

      Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-485 (90 мм, 3 шт.)

      265 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120514
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Длина, мм
      		93
      Все характеристики
      265 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Насадка предназначена для обработки металлических, керамических и пластиковых изделий с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Устанавливается на дельтавидную шлифовальную подошву. Подходит для таких работ как: подготовка под дальнейшую покраску небольших участков кузовов автомобилей, локальное удаление лакокрасочных покрытий, устранение царапин на поверхности легкосплавных дисков и других металлических изделий сложной формы, матирование поверхности, очистка загрязненных поверхностей с минимальным снятием материала, подготовка поверхности перед финишной полировкой. Изготовлена из абразивного войлока.