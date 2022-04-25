Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-485 (90 мм, 3 шт.)

Насадка предназначена для обработки металлических, керамических и пластиковых изделий с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Устанавливается на дельтавидную шлифовальную подошву. Подходит для таких работ как: подготовка под дальнейшую покраску небольших участков кузовов автомобилей, локальное удаление лакокрасочных покрытий, устранение царапин на поверхности легкосплавных дисков и других металлических изделий сложной формы, матирование поверхности, очистка загрязненных поверхностей с минимальным снятием материала, подготовка поверхности перед финишной полировкой. Изготовлена из абразивного войлока.