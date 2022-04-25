Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)

Подошва дельтавидная шлифовальная предназначена для установки на многофункциональный инструмент (МФИ). Используется для крепления шлифовальных и полировальных материалов с самоклеющейся основой Velcro. Дельтавидная форма наиболее удобна для выполнения таких работ как работа в углах и на небольших участках поверхности. Подошва с отверстиями для пылеудаления изготовлена из полиуретана методом литья под давлением с самоклеящейся основой Velcro.