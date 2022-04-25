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Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)
5.0
2
460 ₽
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)
    Арт. X1317120515
    5.0
    2
    Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)
    Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)
      Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)
      Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)

      Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-416 (93 мм)

      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120515
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Длина, мм
      		93
      Все характеристики
      460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подошва дельтавидная шлифовальная предназначена для установки на многофункциональный инструмент (МФИ). Используется для крепления шлифовальных и полировальных материалов с самоклеющейся основой Velcro. Дельтавидная форма наиболее удобна для выполнения таких работ как работа в углах и на небольших участках поверхности. Подошва с отверстиями для пылеудаления изготовлена из полиуретана методом литья под давлением с самоклеящейся основой Velcro.