Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
Арт. Ю00000025569
Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
Арт. Ю00000025569
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.03
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Тип соединения
|OIS
Описание товара:Насадка для МФИ по дереву (20 мм) ПРАКТИКА 240-065 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для обработки деревянных и пластиковых изделий, фанеры, гипсокартона, выборки пазов, вырезания различных проемов. Насадка изготовлена из высокоуглеродистой инструментальной стали.