Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)

Описание товара:

Насадка для МФИ по дереву (20 мм) ПРАКТИКА 240-065 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для обработки деревянных и пластиковых изделий, фанеры, гипсокартона, выборки пазов, вырезания различных проемов. Насадка изготовлена из высокоуглеродистой инструментальной стали.