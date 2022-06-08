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Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
5.0
2
235 ₽
Насадки для МФИ
    Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
    Арт. Ю00000025569
    5.0
    2
    Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
    Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
    Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
      Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
      Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)
      Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)

      Пазовая прямая режущая насадка для МФИ по дереву ПРАКТИКА 240-065 (мелкий зуб, 20 мм)

      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025569
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.03
      Тип соединения
      		OIS
      Все характеристики
      235 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Насадка для МФИ по дереву (20 мм) ПРАКТИКА 240-065 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для обработки деревянных и пластиковых изделий, фанеры, гипсокартона, выборки пазов, вырезания различных проемов. Насадка изготовлена из высокоуглеродистой инструментальной стали.