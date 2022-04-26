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Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
5.0
1
605 ₽
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
    Арт. X1317120517
    5.0
    1
    Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
    Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
    Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
    Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
    Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
    Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
      Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
      Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
      Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
      Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
      Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм
      Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм

      Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм

      605 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120517
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      605 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-232 предназначена для обработки дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: прямолинейное резание кузовного металла автомобилей, металлочерепицы, ДСП и фанеры, отрезание металлических и пластиковых труб, профилей, плинтусов, наличников, балясин, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание больших проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки. Насадка изготовлена из биметалла. Глубина врезания - 23 мм. Шаг зубьев - 1.4 мм.