Насадка для МФИ по металлу и дереву Практика 240-232, 88 мм

Насадка для МФИ ПРАКТИКА 240-232 предназначена для обработки дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Насадка наиболее удобна для выполнения таких работ как: прямолинейное резание кузовного металла автомобилей, металлочерепицы, ДСП и фанеры, отрезание металлических и пластиковых труб, профилей, плинтусов, наличников, балясин, подрезание облицовки стен и наличников заподлицо при укладке паркетной доски, вырезание больших проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки. Насадка изготовлена из биметалла. Глубина врезания - 23 мм. Шаг зубьев - 1.4 мм.