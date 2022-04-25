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Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)
5.0
2
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Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)
    Арт. X1317120521
    5.0
    2
    Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)
    Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)
    Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)
      Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)
      Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)
      Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)

      Насадка для МФИ по металлу и дереву ПРАКТИКА 240-171 (20 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120521
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Назначение по материалу
      		дерево, металл
      Ширина, мм
      		20
      Длина, мм
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Насадка для МФИ ПРАКТИКА режущая пазовая прямая, BiM, по металлу и дереву, 20 мм, мелкий зуб предназначена для обработки стали, цветных металлов, дерева, ДСП, пластиков с помощью многофункционального инструмента (МФИ). Наиболее удобна для выполнения таких работ как: выборка пазов для установки замков и фурнитуры на глубину до 40 мм, обрезка гвоздей, сантехнических труб заподлицо с поверхностью, подрезание внутренних углов, вырезание небольших проемов в листовых материалах под провода, трубы, люки, электро-установочные изделия.