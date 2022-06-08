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Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)
4.5
2
290 ₽
Насадки для МФИ
    Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)
    Арт. Ю00000025574
    4.5
    2
    Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)
    Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)
      Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)
      Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)

      Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)

      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025574
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.04
      Тип соединения
      		OIS
      Все характеристики
      290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Насадка Т-образная для МФИ по дереву (44 мм) ПРАКТИКА 240-140 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для обработки деревянных и пластиковых изделий, фанеры, гипсокартона, выборки пазов, отрезания досок, брусьев и пластиковых труб, вырезания различных проемов. 