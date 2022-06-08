Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)
Арт. Ю00000025574
Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)
Арт. Ю00000025574
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.04
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Тип соединения
|OIS
Описание товара:Насадка Т-образная для МФИ по дереву (44 мм) ПРАКТИКА 240-140 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для обработки деревянных и пластиковых изделий, фанеры, гипсокартона, выборки пазов, отрезания досок, брусьев и пластиковых труб, вырезания различных проемов.