Насадка для МФИ режущая Т-образная по дереву ПРАКТИКА 240-140 (крупный зуб, 44 мм)

Описание товара: Насадка Т-образная для МФИ по дереву (44 мм) ПРАКТИКА 240-140 используется совместно с многофункциональным инструментом. Применяется для обработки деревянных и пластиковых изделий, фанеры, гипсокартона, выборки пазов, отрезания досок, брусьев и пластиковых труб, вырезания различных проемов.