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Насадка для пенной чистки Karcher K-Parts 9.837-960
Арт. Ю00000017387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|насадка пенная
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Количество предметов, шт
|1
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- Насадка для пенной чистки 1 л K-Parts Karcher 9.837-960 предназначена для формирования и нанесения вспененного моющего средства при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами. Совместима со всеми моделями бытовых аппаратов Karcher. Создает плотную густую пену для эффективной очистки различных поверхностей. Возможна регулировка струи от узкой до широкой, что увеличивает диапазон возможностей очистки.