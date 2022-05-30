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Насадка для пенной чистки Karcher K-Parts 9.837-960
5.0
3
3 150 ₽
4 210 ₽
Пенные насадки для бесконтактной мойки
  • Персональная скидка
Насадка для пенной чистки Karcher K-Parts 9.837-960
Арт. Ю00000017387
5.0
3
Насадка для пенной чистки Karcher K-Parts 9.837-960
  • Персональная скидка

Насадка для пенной чистки Karcher K-Parts 9.837-960

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  • -1 060 ₽
3 150 ₽
4 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000017387
5.0
3

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
насадка пенная
Количество предметов, шт
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 060 ₽
3 150 ₽
4 210 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насадка для пенной чистки 1 л K-Parts Karcher 9.837-960 предназначена для формирования и нанесения вспененного моющего средства при мойке автомобилей, а также для обработки фасадов, камня и древесины защитными средствами. Совместима со всеми моделями бытовых аппаратов Karcher. Создает плотную густую пену для эффективной очистки различных поверхностей. Возможна регулировка струи от узкой до широкой, что увеличивает диапазон возможностей очистки.