Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832

Риск скола плитки значительно меньше по сравнению с более медленной обработкой вручную.

Простая установка глубины. Направляющая центрирует сверло между плиткой.

Угловая направляющая резки;

Бур 1,6 мм для удаления раствора - Dremel 569.

2.615.056.832 Dremel 568. Направляющая для удаления затирки между плитками. Приспособление специально разработано для удаления цементного раствора между настенными и напольными плитками. Преимущества:Комплектация: