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Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832
5.0
2
2 410 ₽
Насадки для граверов
    Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832
    Арт. X1319051779
    5.0
    2
    Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832
    Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832
      Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832
      Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832

      Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832

      2 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051779
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		35000
      Все характеристики
      2 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.056.832 Dremel 568. Направляющая для удаления затирки между плитками. Приспособление специально разработано для удаления цементного раствора между настенными и напольными плитками. Преимущества:
        • Риск скола плитки значительно меньше по сравнению с более медленной обработкой вручную.
        • Простая установка глубины. Направляющая центрирует сверло между плиткой.
        Комплектация:
        • Угловая направляющая резки;
        • Бур 1,6 мм для удаления раствора - Dremel 569.