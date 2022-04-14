Направляющая для удаления затирки между плитками DREMEL 2.615.056.832
Арт. X1319051779
Характеристики
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Производитель
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|35000
- 2.615.056.832 Dremel 568. Направляющая для удаления затирки между плитками. Приспособление специально разработано для удаления цементного раствора между настенными и напольными плитками. Преимущества:
- Риск скола плитки значительно меньше по сравнению с более медленной обработкой вручную.
- Простая установка глубины. Направляющая центрирует сверло между плиткой.
- Угловая направляющая резки;
- Бур 1,6 мм для удаления раствора - Dremel 569.