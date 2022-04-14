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Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
5.0
2
770 ₽
Насадки для граверов
    Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
    Арт. X1319051739
    5.0
    2
    Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
    Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
    Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
    Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
      Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
      Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
      Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
      Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)

      Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319051739
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		2
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.S54.1JA Dremel SC541. Шлифовальные диски абразивные с вогнутым центром. подходят для шлифования и удаления заусенцев с различных видов металла. Диски армированы стекловолокном, благодаря этому шлифовка осуществляется быстрее и эффективнее. Система EZ SpeedClic позволяет менять насадки быстро и легко.