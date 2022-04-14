Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)
Арт. X1319051739
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|2
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
- 2.615.S54.1JA Dremel SC541. Шлифовальные диски абразивные с вогнутым центром. подходят для шлифования и удаления заусенцев с различных видов металла. Диски армированы стекловолокном, благодаря этому шлифовка осуществляется быстрее и эффективнее. Система EZ SpeedClic позволяет менять насадки быстро и легко.