Насадка для шлифования DREMEL SC541 2.615.S54.1JA (2 шт.)

2.615.S54.1JA Dremel SC541. Шлифовальные диски абразивные с вогнутым центром. подходят для шлифования и удаления заусенцев с различных видов металла. Диски армированы стекловолокном, благодаря этому шлифовка осуществляется быстрее и эффективнее. Система EZ SpeedClic позволяет менять насадки быстро и легко.