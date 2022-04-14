Насадка для сухой полировки DREMEL 520 2.615.052.065

2.615.052.065 Dremel 520. Насадка для сухой полировки из полимерного материала, наполненныого карбидом кремния.Импрегнированные полировальные круги предназначены для легкой обточки и полирования до блеска. Ими можно обрабатывать разнообразные поверхности, такие как сталь, алюминий, латунь, серебро, золото, твердая пластмасса и т.д. Полировальная насадка инмпрегнирована абразивным карбидом кремния и охлаждающей жидкостью, поэтому не потребуется полировальная масса.