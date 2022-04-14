Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насадка для сухой полировки DREMEL 520 2.615.052.065
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Насадка для сухой полировки DREMEL 520 2.615.052.065
    Арт. X1319051757
    5.0
    2
    Насадка для сухой полировки DREMEL 520 2.615.052.065

      Насадка для сухой полировки DREMEL 520 2.615.052.065

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051757
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		20000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 2.615.052.065 Dremel 520. Насадка для сухой полировки из полимерного материала, наполненныого карбидом кремния.Импрегнированные полировальные круги предназначены для легкой обточки и полирования до блеска. Ими можно обрабатывать разнообразные поверхности, такие как сталь, алюминий, латунь, серебро, золото, твердая пластмасса и т.д. Полировальная насадка инмпрегнирована абразивным карбидом кремния и охлаждающей жидкостью, поэтому не потребуется полировальная масса.