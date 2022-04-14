Насадка для сухой полировки DREMEL 520 2.615.052.065
Арт. X1319051757
Характеристики
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Производитель
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|20000
- 2.615.052.065 Dremel 520. Насадка для сухой полировки из полимерного материала, наполненныого карбидом кремния.Импрегнированные полировальные круги предназначены для легкой обточки и полирования до блеска. Ими можно обрабатывать разнообразные поверхности, такие как сталь, алюминий, латунь, серебро, золото, твердая пластмасса и т.д. Полировальная насадка инмпрегнирована абразивным карбидом кремния и охлаждающей жидкостью, поэтому не потребуется полировальная масса.