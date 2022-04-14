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Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки DREMEL 516 2.615.051.632 (13 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки DREMEL 516 2.615.051.632 (13 мм)
    Арт. X1319051727
    5.0
    2
    Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки DREMEL 516 2.615.051.632 (13 мм)

      Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки DREMEL 516 2.615.051.632 (13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051727
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		20000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • 2.615.051.632 Dremel 516. Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки в форме пули из нетканного жесткого абразива. Используется для окончательной отделки и удаления незначительных заусенцев. А так же для удаления краски и ржавчины без снятия какого-либо основного материала.