Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки DREMEL 516 2.615.051.632 (13 мм)

2.615.051.632 Dremel 516. Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки в форме пули из нетканного жесткого абразива. Используется для окончательной отделки и удаления незначительных заусенцев. А так же для удаления краски и ржавчины без снятия какого-либо основного материала.