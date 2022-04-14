Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки DREMEL 516 2.615.051.632 (13 мм)
Арт. X1319051727
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|20000
- 2.615.051.632 Dremel 516. Шлифовальная насадка для тонкой шлифовки в форме пули из нетканного жесткого абразива. Используется для окончательной отделки и удаления незначительных заусенцев. А так же для удаления краски и ржавчины без снятия какого-либо основного материала.