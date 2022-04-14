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Шлифовальная насадка DREMEL 85422 2.615.542.232 (19,8 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Шлифовальная насадка DREMEL 85422 2.615.542.232 (19,8 мм)
    Арт. X1319051741
    5.0
    2
    Шлифовальная насадка DREMEL 85422 2.615.542.232 (19,8 мм)

      Шлифовальная насадка DREMEL 85422 2.615.542.232 (19,8 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051741
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр хвостовика, мм
      		3.2
      Макс. оборотов в минуту
      		20000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2.615.542.232 Dremel 85422. Шлифовальная насадка в форме диска изготовлена из карбида кремния. Преимущества:
        • Насадка рассчитана на эффективную работу по камню, стеклу, керамике, фарфору и цветным металлам.
        • Более твердый абразив чем оксид алюминия позволяет уверенно обрабатывать твердые материалы, закаленные стали, твердые сплавы.