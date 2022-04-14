Шлифовальная насадка DREMEL 85422 2.615.542.232 (19,8 мм)
Арт. X1319051741
Характеристики
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Производитель
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр хвостовика, мм
|3.2
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Макс. оборотов в минуту
|20000
- 2.615.542.232 Dremel 85422. Шлифовальная насадка в форме диска изготовлена из карбида кремния. Преимущества:
- Насадка рассчитана на эффективную работу по камню, стеклу, керамике, фарфору и цветным металлам.
- Более твердый абразив чем оксид алюминия позволяет уверенно обрабатывать твердые материалы, закаленные стали, твердые сплавы.