Насадка д/мультитул DeWalt 20720

Набор насадок DeWalt DT 20720 предназначен для многофункционального инструмента. Используется во время строительства и ремонтных работ. Комплектация набора:

Насадка DT 20701 - полотно пильное погружное (30х43 мм) для работ по дереву с гвоздями;

Насадка DT 20704 - полотно пильное погружное (30х43 мм) для работ по дереву;

Универсальный адаптер.