Насадка д/мультитул DeWalt 20720
Арт. X13171237
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|насадка для МФИ
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Назначение по материалу
|дерево
Набор насадок DeWalt DT 20720 предназначен для многофункционального инструмента. Используется во время строительства и ремонтных работ. Комплектация набора:
- Насадка DT 20701 - полотно пильное погружное (30х43 мм) для работ по дереву с гвоздями;
- Насадка DT 20704 - полотно пильное погружное (30х43 мм) для работ по дереву;
- Универсальный адаптер.