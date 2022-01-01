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Насадка д/мультитул DeWalt 20720
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Насадки для МФИ
    Насадка д/мультитул DeWalt 20720
    Арт. X13171237
    Насадка д/мультитул DeWalt 20720

      Насадка д/мультитул DeWalt 20720

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171237

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Назначение по материалу
      		дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор насадок DeWalt DT 20720 предназначен для многофункционального инструмента. Используется во время строительства и ремонтных работ. Комплектация набора:

        • Насадка DT 20701 - полотно пильное погружное (30х43 мм) для работ по дереву с гвоздями;
        • Насадка DT 20704 - полотно пильное погружное (30х43 мм) для работ по дереву;
        • Универсальный адаптер.