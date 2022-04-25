Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ
Арт. X13171216
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Тип комплектующего
|насадка для МФИ
|
Количество предметов, шт
|1
- Насадка карбидный диск для МФИ Stanley STA26125-XJ устанавливается на мультифункциональные инструменты. Полотно с покрытой карбидом поверхностью идеально подходит для очищения цемента и плиточного клея с плоских поверхностей, а также для быстрого снятия слоя с древесины, ДСП и стекловолокна.