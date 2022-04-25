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Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ
    Арт. X13171216
    5.0
    2
    Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ
    Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ
      Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ
      Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ

      Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171216
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка карбидный диск для МФИ Stanley STA26125-XJ устанавливается на мультифункциональные инструменты. Полотно с покрытой карбидом поверхностью идеально подходит для очищения цемента и плиточного клея с плоских поверхностей, а также для быстрого снятия слоя с древесины, ДСП и стекловолокна.