Насадка для мультитула карбидный диск Stanley STA26125-XJ

Насадка карбидный диск для МФИ Stanley STA26125-XJ устанавливается на мультифункциональные инструменты. Полотно с покрытой карбидом поверхностью идеально подходит для очищения цемента и плиточного клея с плоских поверхностей, а также для быстрого снятия слоя с древесины, ДСП и стекловолокна.