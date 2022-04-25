Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02

Преимущества

Ветви спирали, направленные по часовой стрелке, при вращении вкручивают насадку в раствор

Перемешивающий эффект снизу вверх

Быстрое интенсивное и однородное смешивание тяжелых смесей с высокой вязкостью

Насадка на МД1-11Э (002И) (правосторонняя) предназначена для быстрого интенсивного и однородного смешивания тяжелых смесей с высокой вязкостью.