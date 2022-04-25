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Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02
5.0
2
1 220 ₽
Насадки миксеры (мешалки)
    Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02
    Арт. Х131258
    5.0
    2
    Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02
    Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02
      Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02
      Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02

      Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02

      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131258
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		140
      Все характеристики
      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка на МД1-11Э (002И) (правосторонняя) предназначена для быстрого интенсивного и однородного смешивания тяжелых смесей с высокой вязкостью.

        Преимущества

        • Ветви спирали, направленные по часовой стрелке, при вращении вкручивают насадку в раствор
        • Перемешивающий эффект снизу вверх
        • Быстрое интенсивное и однородное смешивание тяжелых смесей с высокой вязкостью