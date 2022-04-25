Насадка к МД1 Фиолент (правая, 140мм) 02
Арт. Х131258
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|600
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Диаметр, мм
|140
- Насадка на МД1-11Э (002И) (правосторонняя) предназначена для быстрого интенсивного и однородного смешивания тяжелых смесей с высокой вязкостью.
Преимущества
- Ветви спирали, направленные по часовой стрелке, при вращении вкручивают насадку в раствор
- Перемешивающий эффект снизу вверх
- Быстрое интенсивное и однородное смешивание тяжелых смесей с высокой вязкостью