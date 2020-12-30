Пенная насадка Karcher LS3 25.1520.01-КВ

Насадка для пенной чистки KARCHER LS3 25.1520.01-КВ является оснасткой для минимоек Керхер. Это профессиональная насадка с вертикальным распылителем, который имеет возможность регулировки угла и интенсивности нанесения пены. Устройство предназаначено для моек, работающих при давлении 160 бар, и обладающих высокой производительностью – до 720 литров воды в час. Конструкция насадки изготовлена из надежных материалов и проста в сборке: латунный распылитель, пенная таблетка с сеткой из нержавеющей стали, бачок для моющего средства объемом 1 литр. Устройство работает при температуре воды 60ºC. Вы можете купить пенную насадку KARCHER LS3 25.1520.01-КВ для использования в бытовых условиях или для профессионального применения.

Преимущества пенной насадки мойки KARCHER LS3 25.1520.01-КВ

Регулировка подачи моющего средства

Вертикальный диффузор типа "утиный клюв"

Регулируемый угол распыления

Пенная таблетка из нержавеющей стали для пены высокого качества

Прочная конструкция из латуни и нержавеющей стали

Вместительный бачок для моющего средства

Комплектация