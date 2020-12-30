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Пенная насадка Karcher LS3 25.1520.01-КВ
5.0
1
3 900 ₽
Пенные насадки для бесконтактной мойки
  • Персональная скидка
Пенная насадка Karcher LS3 25.1520.01-КВ
Арт. X13150477
5.0
1
Пенная насадка Karcher LS3 25.1520.01-КВ
  • Персональная скидка

Пенная насадка Karcher LS3 25.1520.01-КВ

Дарим скидки за
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3 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X13150477
5.0
1

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
насадка пенная
Количество предметов, шт
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 900 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насадка для пенной чистки KARCHER LS3 25.1520.01-КВ является оснасткой для минимоек Керхер. Это профессиональная насадка с вертикальным распылителем, который имеет возможность регулировки угла и интенсивности нанесения пены. Устройство предназаначено для моек, работающих при давлении 160 бар, и обладающих высокой производительностью – до 720 литров воды в час. Конструкция насадки изготовлена из надежных материалов и проста в сборке: латунный распылитель, пенная таблетка с сеткой из нержавеющей стали, бачок для моющего средства объемом 1 литр. Устройство работает при температуре воды 60ºC. Вы можете купить пенную насадку KARCHER LS3 25.1520.01-КВ для использования в бытовых условиях или для профессионального применения.

    Преимущества пенной насадки мойки KARCHER LS3 25.1520.01-КВ

    • Регулировка подачи моющего средства
    • Вертикальный диффузор типа "утиный клюв"
    • Регулируемый угол распыления
    • Пенная таблетка из нержавеющей стали для пены высокого качества
    • Прочная конструкция из латуни и нержавеющей стали
    • Вместительный бачок для моющего средства

    Комплектация

    • Насадка с распылителем
    • Бачок
    • Упаковка