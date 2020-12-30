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Пенная насадка Karcher LS3 25.1520.01-КВ
Арт. X13150477
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|насадка пенная
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Количество предметов, шт
|1
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- Насадка для пенной чистки KARCHER LS3 25.1520.01-КВ является оснасткой для минимоек Керхер. Это профессиональная насадка с вертикальным распылителем, который имеет возможность регулировки угла и интенсивности нанесения пены. Устройство предназаначено для моек, работающих при давлении 160 бар, и обладающих высокой производительностью – до 720 литров воды в час. Конструкция насадки изготовлена из надежных материалов и проста в сборке: латунный распылитель, пенная таблетка с сеткой из нержавеющей стали, бачок для моющего средства объемом 1 литр. Устройство работает при температуре воды 60ºC. Вы можете купить пенную насадку KARCHER LS3 25.1520.01-КВ для использования в бытовых условиях или для профессионального применения.
Преимущества пенной насадки мойки KARCHER LS3 25.1520.01-КВ
- Регулировка подачи моющего средства
- Вертикальный диффузор типа "утиный клюв"
- Регулируемый угол распыления
- Пенная таблетка из нержавеющей стали для пены высокого качества
- Прочная конструкция из латуни и нержавеющей стали
- Вместительный бачок для моющего средства
Комплектация
- Насадка с распылителем
- Бачок
- Упаковка