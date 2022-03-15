Пенная насадка Karcher LS 3 25.1520.02-КР (M22x1,5)
Арт. X131504101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|насадка пенная
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Количество предметов, шт
|1
- Пенообразующая насадка LS3, предназначена для нанесения моющих или дезинфицирующих средств, Пенокомплект LS3 накручивается на пистолет/курок АВД или соединяется с ним же дополнительными быстросъёмными соединениями, которые обеспечивают быструю смену на ствол для смыва. Пенообразователь LS можно использовать в различных сферах деятельности при помощи аппаратов высокого давления разных брендов. Пенокомплект с бачком является дополнительным аксессуаром и не всегда входит в комплектацию мойки высокого давления.