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Пенная насадка Karcher LS 3 25.1520.02-КР (M22x1,5)
5.0
2
4 010 ₽
Пенные насадки для бесконтактной мойки
    Пенная насадка Karcher LS 3 25.1520.02-КР (M22x1,5)
    Арт. X131504101
    5.0
    2
    Пенная насадка Karcher LS 3 25.1520.02-КР (M22x1,5)

      Пенная насадка Karcher LS 3 25.1520.02-КР (M22x1,5)

      4 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131504101
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		насадка пенная
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      4 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пенообразующая насадка LS3, предназначена для нанесения моющих или дезинфицирующих средств, Пенокомплект LS3 накручивается на пистолет/курок АВД или соединяется с ним же дополнительными быстросъёмными соединениями, которые обеспечивают быструю смену на ствол для смыва. Пенообразователь LS можно использовать в различных сферах деятельности при помощи аппаратов высокого давления разных брендов. Пенокомплект с бачком является дополнительным аксессуаром и не всегда входит в комплектацию мойки высокого давления.