Пенная насадка Karcher LS 3 25.1520.02-КР (M22x1,5)

Пенообразующая насадка LS3, предназначена для нанесения моющих или дезинфицирующих средств, Пенокомплект LS3 накручивается на пистолет/курок АВД или соединяется с ним же дополнительными быстросъёмными соединениями, которые обеспечивают быструю смену на ствол для смыва. Пенообразователь LS можно использовать в различных сферах деятельности при помощи аппаратов высокого давления разных брендов. Пенокомплект с бачком является дополнительным аксессуаром и не всегда входит в комплектацию мойки высокого давления.