Преимущества

Подходит к плазмотронам Сварог TECH CS81 а также к большинству аналогичных плазмотронов от других производителей

Надежность

Длительный срок службы

Насадка корончатая Сварог (CS81) ISM0088 00000087505 - предназначена для плазмотрона CS 81. Насадка применяется для вырезки сварного шва и облегчает работу с плазмотроном во время резки, позволяя не держать его на весу. Насадка задает необходимый зазор между металлом и плазмотроном и защищает резак от соприкосновения с разрезаемым металлом.