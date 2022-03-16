Насадка корончатая Сварог (CS81) ISM0088 00000087505
Арт. X131107155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|корончатая
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Материал
|металл
- Насадка корончатая Сварог (CS81) ISM0088 00000087505 - предназначена для плазмотрона CS 81. Насадка применяется для вырезки сварного шва и облегчает работу с плазмотроном во время резки, позволяя не держать его на весу. Насадка задает необходимый зазор между металлом и плазмотроном и защищает резак от соприкосновения с разрезаемым металлом.
Преимущества
- Подходит к плазмотронам Сварог TECH CS81 а также к большинству аналогичных плазмотронов от других производителей
- Надежность
- Длительный срок службы