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Насадка корончатая Сварог (CS81) ISM0088 00000087505
5.0
2
465 ₽
Насадки
    Насадка корончатая Сварог (CS81) ISM0088 00000087505
    Арт. X131107155
    5.0
    2
    Насадка корончатая Сварог (CS81) ISM0088 00000087505

      Насадка корончатая Сварог (CS81) ISM0088 00000087505

      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131107155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		корончатая
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка корончатая Сварог (CS81) ISM0088 00000087505 - предназначена для плазмотрона CS 81. Насадка применяется для вырезки сварного шва и облегчает работу с плазмотроном во время резки, позволяя не держать его на весу. Насадка задает необходимый зазор между металлом и плазмотроном и защищает резак от соприкосновения с разрезаемым металлом.

        Преимущества

        • Подходит к плазмотронам Сварог TECH CS81 а также к большинству аналогичных плазмотронов от других производителей
        • Надежность
        • Длительный срок службы