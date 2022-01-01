Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 645-730, SDS-plus, 80х400 мм

Преимущества

Для более качественного процесса насадка оснащена двумя специальными лопастями

Прочность

Насадка для перемешивания ПРАКТИКА Профи 645-730, 80х400 мм, применяется для перемешивания гипсовых и цементно-песчаных смесей. Используется совместно с дрелями-миксерами, перфораторами и шуруповертами. Хвостовик типа SDS-Plus прочно крепится на инструменте. Изделия серии "Профи" предназначены для профессионального применения.