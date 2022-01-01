Насадка-миксер для перемешивания Практика Профи 645-730, SDS-plus, 80х400 мм
Арт. О00000024359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|400
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Диаметр, мм
|80
- Насадка для перемешивания ПРАКТИКА Профи 645-730, 80х400 мм, применяется для перемешивания гипсовых и цементно-песчаных смесей. Используется совместно с дрелями-миксерами, перфораторами и шуруповертами. Хвостовик типа SDS-Plus прочно крепится на инструменте. Изделия серии "Профи" предназначены для профессионального применения.
Преимущества
- Для более качественного процесса насадка оснащена двумя специальными лопастями
- Прочность