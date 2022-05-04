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Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60
5.0
2
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Насадки миксеры (мешалки)
    Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60
    Арт. Х131220
    5.0
    2
    Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60
    Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60
      Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60
      Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60

      Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Миксер STAYER "PROFI" 06033-12-60_z01 предназначен для приготовления жидких и сухих смесей. Прекрасно подходит для шпатлевки, штукатурки и плиточного клея. Конструкция насадки-миксера в виде спирали обеспечивает перемешивание смеси в вертикальном направлении, благодаря чему материалы состава равномерно распределяются.

        Преимущества

        • Хвостовик насадки – шестигранный
        • Покрытие – оцинкованное