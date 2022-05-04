Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60

Преимущества

Хвостовик насадки – шестигранный

Покрытие – оцинкованное

Миксер STAYER "PROFI" 06033-12-60_z01 предназначен для приготовления жидких и сухих смесей. Прекрасно подходит для шпатлевки, штукатурки и плиточного клея. Конструкция насадки-миксера в виде спирали обеспечивает перемешивание смеси в вертикальном направлении, благодаря чему материалы состава равномерно распределяются.