Насадка-миксер Stayer 120*600мм для песчано-гравийных смесей 06033-12-60
Арт. Х131220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|600
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Диаметр, мм
|120
- Миксер STAYER "PROFI" 06033-12-60_z01 предназначен для приготовления жидких и сухих смесей. Прекрасно подходит для шпатлевки, штукатурки и плиточного клея. Конструкция насадки-миксера в виде спирали обеспечивает перемешивание смеси в вертикальном направлении, благодаря чему материалы состава равномерно распределяются.
Преимущества
- Хвостовик насадки – шестигранный
- Покрытие – оцинкованное