Преимущества

Поможет осуществить самые разные операции: пайку, нагрев различных поверхностей, поджиг

Можно использовать в быту, в походах, применять для хобби

Надежная литая конструкция из пластика плотно удерживает все элементы. Это позволяет эффективно работать в течение длительного времени без риска перегрева основания насадки

Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая) - устройство, работающее на газе и легко соединяющееся/разъединяющееся со сменным газовым баллоном. Модель удобна и для выполнения профессиональных задач, и для хобби.