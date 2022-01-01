Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
Арт. О00000009858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|150х40х70
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Тип соединения
|цанговое
- Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая) - устройство, работающее на газе и легко соединяющееся/разъединяющееся со сменным газовым баллоном. Модель удобна и для выполнения профессиональных задач, и для хобби.
Преимущества
- Поможет осуществить самые разные операции: пайку, нагрев различных поверхностей, поджиг
- Можно использовать в быту, в походах, применять для хобби
- Надежная литая конструкция из пластика плотно удерживает все элементы. Это позволяет эффективно работать в течение длительного времени без риска перегрева основания насадки