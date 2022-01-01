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Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
390 ₽
Паяльные лампы
    Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
    Арт. О00000009858
    Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
    Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
    Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
    Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
    Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
      Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
      Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
      Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
      Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)
      Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)

      Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009858

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		150х40х70
      Тип соединения
      		цанговое
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка на баллон без резьбы FoxWeld LP-95 6382 (пропановая) - устройство, работающее на газе и легко соединяющееся/разъединяющееся со сменным газовым баллоном. Модель удобна и для выполнения профессиональных задач, и для хобби.

        Преимущества

        • Поможет осуществить самые разные операции: пайку, нагрев различных поверхностей, поджиг
        • Можно использовать в быту, в походах, применять для хобби
        • Надежная литая конструкция из пластика плотно удерживает все элементы. Это позволяет эффективно работать в течение длительного времени без риска перегрева основания насадки