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Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы)
4.0
1
320 ₽
Паяльные лампы
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы)
    Арт. Ю00000023313
    4.0
    1
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы)
    Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы)
      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы)

      Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы)

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000023313
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		FoxWeld
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		196х40х130
      Тип соединения
      		цанговое
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы) - поможет осуществить самые разные операции: пайку, нагрев различных поверхностей, поджиг, оттаивание, сгибание. Оснащена регулятором уровня пламени. Лампа LP-55 (пропановая) - это устройство, работающее на газе и легко соединяющееся/разъединяющееся со сменным газовым баллоном. Модель удобна и для выполнения профессиональных задач, и для хобби.

        Преимущества

        • Плавная регулировка уровня пламени
        • Компактные размеры для удобного хранения и переноски