Преимущества

Плавная регулировка уровня пламени

Компактные размеры для удобного хранения и переноски



Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы) - поможет осуществить самые разные операции: пайку, нагрев различных поверхностей, поджиг, оттаивание, сгибание. Оснащена регулятором уровня пламени. Лампа LP-55 (пропановая) - это устройство, работающее на газе и легко соединяющееся/разъединяющееся со сменным газовым баллоном. Модель удобна и для выполнения профессиональных задач, и для хобби.