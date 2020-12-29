Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы)
Арт. Ю00000023313
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|196х40х130
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Тип соединения
|цанговое
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- Пропановая насадка на баллон FoxWeld LP-55 6398 (без резьбы) - поможет осуществить самые разные операции: пайку, нагрев различных поверхностей, поджиг, оттаивание, сгибание. Оснащена регулятором уровня пламени. Лампа LP-55 (пропановая) - это устройство, работающее на газе и легко соединяющееся/разъединяющееся со сменным газовым баллоном. Модель удобна и для выполнения профессиональных задач, и для хобби.
Преимущества
- Плавная регулировка уровня пламени
- Компактные размеры для удобного хранения и переноски