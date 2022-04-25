Насадка на дрель для заточки сверл Matrix 912305, 3.5-10 мм
Арт. Х10688
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|32
- Подходит к дрелям с диаметром шейки 43 мм. Предназначена для заточки спиральных сверл по металлу диаметром 3,5–10 мм. В корпусе имеются 15 отверстий под разные диаметры сверл.
Преимущества
- Наждачный камень имеет специальную форму, которая обеспечивает заточку сверл под углом 118 градусов
- В комплект входит запасной камень