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Насадка на дрель для заточки сверл Matrix 912305, 3.5-10 мм
5.0
2
Найти аналог
Насадки на дрель для заточки сверл
    Насадка на дрель для заточки сверл Matrix 912305, 3.5-10 мм
    Арт. Х10688
    5.0
    2
    Насадка на дрель для заточки сверл Matrix 912305, 3.5-10 мм

      Насадка на дрель для заточки сверл Matrix 912305, 3.5-10 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х10688
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		32
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Подходит к дрелям с диаметром шейки 43 мм. Предназначена для заточки спиральных сверл по металлу диаметром 3,5–10 мм. В корпусе имеются 15 отверстий под разные диаметры сверл. 

        Преимущества

        • Наждачный камень имеет специальную форму, которая обеспечивает заточку сверл под углом 118 градусов
        • В комплект входит запасной камень