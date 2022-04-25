Насадка на дрель для заточки сверл Matrix 912305, 3.5-10 мм

Преимущества

Наждачный камень имеет специальную форму, которая обеспечивает заточку сверл под углом 118 градусов

В комплект входит запасной камень

Подходит к дрелям с диаметром шейки 43 мм. Предназначена для заточки спиральных сверл по металлу диаметром 3,5–10 мм. В корпусе имеются 15 отверстий под разные диаметры сверл.