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Насадка отводная Steinel 75мм 070410
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Насадка отводная Steinel 75мм 070410
    Арт. Х1272083
    5.0
    2
    Насадка отводная Steinel 75мм 070410

      Насадка отводная Steinel 75мм 070410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1272083
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Длина, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы