Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)

Насадка полировальная "под липучку", 180 мм, натуральная шерсть Matrix 75954.Насадка полировальная "Особо мягкая" применяется для финишного полирования придания блеска изделий из металла, стекла, а также различных лакокрасочных покрытий.Используется совместно с насадкой"под липучку, с помощью шлифовальных машин, УШМ.