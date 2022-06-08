Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
Арт. X1317130806
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Вес, кг
|0.07
- Насадка полировальная "под липучку", 180 мм, натуральная шерсть Matrix 75954.Насадка полировальная "Особо мягкая" применяется для финишного полирования придания блеска изделий из металла, стекла, а также различных лакокрасочных покрытий.Используется совместно с насадкой"под липучку, с помощью шлифовальных машин, УШМ.