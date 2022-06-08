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Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
4.5
2
530 ₽
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
    Арт. X1317130806
    4.5
    2
    Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
    Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
    Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
      Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
      Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)
      Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)

      Полировальная насадка Matrix 75954 (под липучку, натуральная шерсть, 180 мм)

      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317130806
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Вес, кг
      		0.07
      Все характеристики
      530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка полировальная "под липучку", 180 мм, натуральная шерсть Matrix 75954.Насадка полировальная "Особо мягкая" применяется для финишного полирования придания блеска изделий из металла, стекла, а также различных лакокрасочных покрытий.Используется совместно с насадкой"под липучку, с помощью шлифовальных машин, УШМ.