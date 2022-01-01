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Насадка пружинная (CS 70) ISM0060
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Катоды
    Насадка пружинная (CS 70) ISM0060
    Арт. X131107198
    Насадка пружинная (CS 70) ISM0060

      Насадка пружинная (CS 70) ISM0060

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107198

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		катод
      Количество, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.01
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Насадка пружинная Сварог ISM0060 является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 70. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.