Насадка пружинная (CS 70) ISM0060
Арт. X131107198
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|катод
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Количество, шт
|1
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Вес, кг
|0.01
Насадка пружинная Сварог ISM0060 является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 70. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.