Насадка пружинная (CS 70) ISM0060

Насадка пружинная Сварог ISM0060 является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 70. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.

