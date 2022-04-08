Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)

Преимущества

Область применения: труднодоступные для окраски места

Используемые материалы: эмали, лаки, пропитки

Распылительная насадка к W550/W665/W860E Wagner для радиаторов 600мл. Совместима для всех моделей Wagner, оснащенных системой Клик энд Пэйнт! Предназначена для окраски радиаторов и углов шкафов, а так же тех мест, которые недоступны для прямого распыления