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Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)
5.0
2
1 735 ₽
Комплектующие для краскопультов
    Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)
    Арт. X109902016723
    5.0
    2
    Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)
    Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)
    Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)
      Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)
      Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)
      Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)

      Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)

      1 735 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 626 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X109902016723
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Тип комплектующего
      		сопло для краскопульта
      Диаметр сопла, мм
      		0.8
      Вес, кг
      		0.5
      Все характеристики
      1 735 ₽
      за штуку
      цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 626 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Распылительная насадка к W550/W665/W860E Wagner для радиаторов 600мл. Совместима для всех моделей Wagner, оснащенных системой Клик энд Пэйнт! Предназначена для окраски радиаторов и углов шкафов, а так же тех мест, которые недоступны для прямого распыления

        Преимущества

        • Область применения: труднодоступные для окраски места
        • Используемые материалы: эмали, лаки, пропитки