Насадка для распыления Wagner (к W550/660/665/860E)
Арт. X109902016723
Характеристики
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Производитель
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Тип комплектующего
|сопло для краскопульта
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Диаметр сопла, мм
|0.8
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Вес, кг
|0.5
- Распылительная насадка к W550/W665/W860E Wagner для радиаторов 600мл. Совместима для всех моделей Wagner, оснащенных системой Клик энд Пэйнт! Предназначена для окраски радиаторов и углов шкафов, а так же тех мест, которые недоступны для прямого распыления
Преимущества
- Область применения: труднодоступные для окраски места
- Используемые материалы: эмали, лаки, пропитки