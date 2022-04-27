Насадка распыления Wagner к W550/660/665/860E (тонкоструйная) 250мл.
Арт. X109902016725
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип комплектующего
|сопло для краскопульта
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Диаметр сопла, мм
|0.5
- Насадка для W550E/665E/585 I-Spray/867E Wagner тонкоструйная 250 мл. Насадка распыления к краскопультам электрическим Wagner серий W550/660/665/867/985 E (тонкоструйная) совместима для всех моделей Wagner, оснащенных системой Клик энд Пэйнт! Данное приспособление делает возможной окраску мелких деталей и фигурных объектов