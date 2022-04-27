Насадка распыления Wagner к W550/660/665/860E (тонкоструйная) 250мл.

Насадка для W550E/665E/585 I-Spray/867E Wagner тонкоструйная 250 мл. Насадка распыления к краскопультам электрическим Wagner серий W550/660/665/867/985 E (тонкоструйная) совместима для всех моделей Wagner, оснащенных системой Клик энд Пэйнт! Данное приспособление делает возможной окраску мелких деталей и фигурных объектов