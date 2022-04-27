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Насадка распыления Wagner к W550/660/665/860E (тонкоструйная) 250мл.
5.0
2
Найти аналог
Комплектующие для краскопультов
    Насадка распыления Wagner к W550/660/665/860E (тонкоструйная) 250мл.
    Арт. X109902016725
    5.0
    2
    Насадка распыления Wagner к W550/660/665/860E (тонкоструйная) 250мл.

      Насадка распыления Wagner к W550/660/665/860E (тонкоструйная) 250мл.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X109902016725
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wagner
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип комплектующего
      		сопло для краскопульта
      Диаметр сопла, мм
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка для W550E/665E/585 I-Spray/867E Wagner тонкоструйная 250 мл. Насадка распыления к краскопультам электрическим Wagner серий W550/660/665/867/985 E (тонкоструйная) совместима для всех моделей Wagner, оснащенных системой Клик энд Пэйнт! Данное приспособление делает возможной окраску мелких деталей и фигурных объектов