Насадка роликовая Кедр CUT-141 PRO 8004448
Арт. О00000026044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|роликовая
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Материал
|металл
- Насадка роликовая КЕДР CUT-141 PRO 8004448 предназначена для плазмотрона CUT 141. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.Преимущества
- Совместима с плазмотроном CUT-141
- Высокое качество
- Надежность
- Долгий срок службы