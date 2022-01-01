Насадка роликовая КЕДР CUT-141 PRO 8004448 предназначена для плазмотрона CUT 141. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.





Преимущества