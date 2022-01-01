Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насадка роликовая Кедр CUT-141 PRO 8004448
Найти аналог
Насадки
    Насадка роликовая Кедр CUT-141 PRO 8004448
    Арт. О00000026044
    Насадка роликовая Кедр CUT-141 PRO 8004448

      Насадка роликовая Кедр CUT-141 PRO 8004448

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026044

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		роликовая
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка роликовая КЕДР CUT-141 PRO 8004448 предназначена для плазмотрона CUT 141. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.

        Преимущества
        • Совместима с плазмотроном CUT-141
        • Высокое качество
        • Надежность
        • Долгий срок службы