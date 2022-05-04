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Насадка широкая Steinel 75мм 070212
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Насадка широкая Steinel 75мм 070212
    Арт. Х1272082
    5.0
    2
    Насадка широкая Steinel 75мм 070212

      Насадка широкая Steinel 75мм 070212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1272082
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Steinel
      Длина, мм
      		75
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы