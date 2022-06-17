Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Насадка-снегоуборщик – дополнительное оборудование, устанавливаемое на подметальную машину. Конструкция насадки состоит из снегоуборочного ковша с металлическим шнеком и желобом для выброса снега. На желобе есть ручка регулировки направления и высоты выброса снега.