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Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20
5.0
2
Найти аналог
Снегоуборщики для мотоблоков (роторные)
    Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20
    Арт. О00000012866
    5.0
    2
    Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20
    Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20
      Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20
      Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20

      Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012866
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Назначение
      		профессиональный
      Вес, кг
      		26
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насадка-снегоуборщик – дополнительное оборудование, устанавливаемое на подметальную машину. Конструкция насадки состоит из снегоуборочного ковша с металлическим шнеком и желобом для выброса снега. На желобе есть ручка регулировки направления и высоты выброса снега. 

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы