Насадка-снегоуборщик для подметальной машины Huter 70/7/20
Арт. О00000012866
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Назначение
|профессиональный
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Вес, кг
|26
- Насадка-снегоуборщик – дополнительное оборудование, устанавливаемое на подметальную машину. Конструкция насадки состоит из снегоуборочного ковша с металлическим шнеком и желобом для выброса снега. На желобе есть ручка регулировки направления и высоты выброса снега.
Преимущества
- Износостойкость
- Долгий срок службы