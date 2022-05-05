Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Насадка STANLEY д/мультитул жестк.шпатель STA26135-XJ
5.0
2
Найти аналог
Насадки для МФИ
    Насадка STANLEY д/мультитул жестк.шпатель STA26135-XJ
    Арт. X13171218
    5.0
    2

      Насадка STANLEY д/мультитул жестк.шпатель STA26135-XJ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171218
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Тип комплектующего
      		насадка для МФИ
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы