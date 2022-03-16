Насадка защитная Сварог (CS 141-151) IVS0686 00000087517
Арт. X131107229
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|защитная
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Материал
|керамика
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Количество, шт
|1
- Насадка защитная Сварог IVS0686 00000087517 - является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 141/151. Оснастка предназначена для изоляция катода (электрода в плазменном резаке) от внешней среды.
Преимущества
- Осуществляет защиту узла «катод - сопло» во время резки от брызг расплавленного металла
- Выполняет подачу вторичного защитного газа к выходу из сопла для формирования плазменной дуги. Во время работы поток защитного газа под давлением проходит внутри сопла и подается в зону резки, а затем выдувает расплавленный металл за ее пределы