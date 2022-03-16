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Насадка защитная Сварог (CS 141-151) IVS0686 00000087517
5.0
2
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Насадки
    Насадка защитная Сварог (CS 141-151) IVS0686 00000087517
    Арт. X131107229
    5.0
    2
    Насадка защитная Сварог (CS 141-151) IVS0686 00000087517

      Насадка защитная Сварог (CS 141-151) IVS0686 00000087517

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107229
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		керамика
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка защитная Сварог IVS0686 00000087517 - является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 141/151. Оснастка предназначена для изоляция катода (электрода в плазменном резаке) от внешней среды.

        Преимущества

        • Осуществляет защиту узла «катод - сопло» во время резки от брызг расплавленного металла
        • Выполняет подачу вторичного защитного газа к выходу из сопла для формирования плазменной дуги. Во время работы поток защитного газа под давлением проходит внутри сопла и подается в зону резки, а затем выдувает расплавленный металл за ее пределы