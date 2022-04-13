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Насадка U-образная CS 70 Сварог ISM6662 00000088670
5.0
1
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Насадки
    Насадка U-образная CS 70 Сварог ISM6662 00000088670
    Арт. X13110726173
    5.0
    1
    Насадка U-образная CS 70 Сварог ISM6662 00000088670

      Насадка U-образная CS 70 Сварог ISM6662 00000088670

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13110726173
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		защитная
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка U-образная Сварог ISM6662 00000088670 является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 70. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.

        Преимущества

        • U-образная насадка CS 70 предназначена для поддержания в процессе работы определенного расстояния между плазмотроном и разрезаемым металлом
        • Форма насадки позволяет манипулировать плазмотроном свободнее, чем при использовании пружинной или роликовой насадки
        • Данная насадка используется для резки под углом и снятия фасок