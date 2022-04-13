Насадка U-образная CS 70 Сварог ISM6662 00000088670

Преимущества

U-образная насадка CS 70 предназначена для поддержания в процессе работы определенного расстояния между плазмотроном и разрезаемым металлом

Форма насадки позволяет манипулировать плазмотроном свободнее, чем при использовании пружинной или роликовой насадки

Данная насадка используется для резки под углом и снятия фасок

Насадка U-образная Сварог ISM6662 00000088670 является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 70. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.