Насадка U-образная CS 70 Сварог ISM6662 00000088670
Арт. X13110726173
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип насадки
|защитная
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Материал
|металл
- Насадка U-образная Сварог ISM6662 00000088670 является сменным элементом для плазмотрона Сварог CS 70. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки.
Преимущества
- U-образная насадка CS 70 предназначена для поддержания в процессе работы определенного расстояния между плазмотроном и разрезаемым металлом
- Форма насадки позволяет манипулировать плазмотроном свободнее, чем при использовании пружинной или роликовой насадки
- Данная насадка используется для резки под углом и снятия фасок