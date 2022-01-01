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Насадка U-образная Сварог, CS 101–141–151, ISM0067
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Насадки
    Насадка U-образная Сварог, CS 101–141–151, ISM0067
    Арт. X131107187
    Насадка U-образная Сварог, CS 101–141–151, ISM0067

      Насадка U-образная Сварог, CS 101–141–151, ISM0067

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107187

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип насадки
      		защитная
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка U-образная Сварог ISM0067 является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101; CS 141; CS 151. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы