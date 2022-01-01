Насадка U-образная Сварог, CS 101–141–151, ISM0067

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Насадка U-образная Сварог ISM0067 является сменным элементом для плазмотронов Сварог СS 101; CS 141; CS 151. Оснастка удерживает плазменный резак на заданном расстоянии от режущей поверхности, обеспечивая точность выдержки дистанции между резаком и местом резки. Особенно важно поддерживать одинаковое расстояние при выполнении кропотливых работ, например, фигурной резки