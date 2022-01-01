Насадка универсальная для бензокос TAP&GO Unisaw Professional Quality

Преимущества

Корпус из ударопрочного полипропилена гарантирует длительный срок службы насадки

В комплекте набор адаптеров для установки на большинство моделей с прямым (не изогнутым) валом и рабочим объемом от 25 до 33 куб.см

Инновационная износостойкая леска SP66, заправленная в насадку, с особой формой сечения, обеспечивает отличные режущие способности, снижая расход топлива, а также нагрузку на редуктор и двигатель

Насадка универсальная Professional Quality TAP&GO 109 мм для бензокос с прямым валом и объемом двигателя 25-33 см.