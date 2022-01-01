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Насадка универсальная для бензокос TAP&GO Unisaw Professional Quality
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Головки триммерные (шпульки)
    Насадка универсальная для бензокос TAP&GO Unisaw Professional Quality
    Арт. 1128330
    Насадка универсальная для бензокос TAP&GO Unisaw Professional Quality
    Насадка универсальная для бензокос TAP&GO Unisaw Professional Quality
      Насадка универсальная для бензокос TAP&GO Unisaw Professional Quality
      Насадка универсальная для бензокос TAP&GO Unisaw Professional Quality

      Насадка универсальная для бензокос TAP&GO Unisaw Professional Quality

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128330

      Характеристики

      Производитель
      		Unisaw
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		полуавтоматический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка универсальная Professional Quality TAP&GO 109 мм для бензокос с прямым валом и объемом двигателя 25-33 см.

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного полипропилена гарантирует длительный срок службы насадки
        • В комплекте набор адаптеров для установки на большинство моделей с прямым (не изогнутым) валом и рабочим объемом от 25 до 33 куб.см
        • Инновационная износостойкая леска SP66, заправленная в насадку, с особой формой сечения, обеспечивает отличные режущие способности, снижая расход топлива, а также нагрузку на редуктор и двигатель