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Набор бит USH INDUSTRY 12045, Ph4x32мм, C 6.3, 10 шт.
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Наборы бит
    Набор бит USH INDUSTRY 12045, Ph4x32мм, C 6.3, 10 шт.
    Арт. Х150854
    Набор бит USH INDUSTRY 12045, Ph4x32мм, C 6.3, 10 шт.

      Набор бит USH INDUSTRY 12045, Ph4x32мм, C 6.3, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х150854

      Характеристики

      Производитель
      		Ush
      Вес, кг
      		0.01
      Совместимость
      		шуруповёрт
      Адаптер в комплекте
      		Нет
      Покрытие TIN
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Биты USH INDUSTRY "High Quality" крест Philips отвечают всем самым требовательным запросам индустриального и профессионального заворачивания. Заводские нормы компании USH имеют высокие показатели.

        Преимущества и особенности:

        • Для производства бит употребляется только высоколегированная специальная сталь (WX 73, № материала 1.2381).
        • Специально разработанные компанией USH методы производства, как, например, метод проковки – "HSC" гарантируют неповторимое качество продукции.

        Комплектация:

        • Бита USH PH4х32мм – 10 шт.
        • Упаковка.