Набор бит USH INDUSTRY 12045, Ph4x32мм, C 6.3, 10 шт.
Арт. Х150854
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.01
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Совместимость
|шуруповёрт
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Адаптер в комплекте
|Нет
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Покрытие TIN
|Нет
Биты USH INDUSTRY "High Quality" крест Philips отвечают всем самым требовательным запросам индустриального и профессионального заворачивания. Заводские нормы компании USH имеют высокие показатели.
Преимущества и особенности:
- Для производства бит употребляется только высоколегированная специальная сталь (WX 73, № материала 1.2381).
- Специально разработанные компанией USH методы производства, как, например, метод проковки – "HSC" гарантируют неповторимое качество продукции.
Комплектация:
- Бита USH PH4х32мм – 10 шт.
- Упаковка.