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Бита Whirlpower 2717050304, Т30Х50 мм
5.0
2
60 ₽
Биты TORX
    Бита Whirlpower 2717050304, Т30Х50 мм
    Арт. О00000005846
    5.0
    2
    Бита Whirlpower 2717050304, Т30Х50 мм

      Бита Whirlpower 2717050304, Т30Х50 мм

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005846
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.03
      Совместимость
      		дрель, шуруповёрт
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER 2717050304, Т30Х50 мм - подходит для применения в области профессиональных автосервисных мастерских, производственных предприятий и т. д.

        Преимущества

        • Подходит для наиболее быстрого и эффективного завинчивания шурупов со шлицем головки T30
        • Выдерживает многолетний срок службы. Не стачиваются и не портят резьбу в шурупах