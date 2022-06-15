Бита Whirlpower 2717050304, Т30Х50 мм
Арт. О00000005846
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.03
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Совместимость
|дрель, шуруповёрт
- Бита WHIRLPOWER 2717050304, Т30Х50 мм - подходит для применения в области профессиональных автосервисных мастерских, производственных предприятий и т. д.
Преимущества
- Подходит для наиболее быстрого и эффективного завинчивания шурупов со шлицем головки T30
- Выдерживает многолетний срок службы. Не стачиваются и не портят резьбу в шурупах