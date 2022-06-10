Бита WHIRLPOWER 962-21-0501, РН1х50 мм, имеет увеличенную длину и предназначена для заворачивания шурупов или винтов в процессе выполнения широкого спектра как строительных так и ремонтных работ. На наконечник биты нанесены насечки по технологии RSC, за счет которых шуруп надежно фиксируется на насадке. Бита изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет ей работать длительное время при больших нагрузках.