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Бита Whirlpower 962-21-0501, РН1х50 мм
4.0
2
47 ₽
Биты крестовые PH
    Бита Whirlpower 962-21-0501, РН1х50 мм
    Арт. О00000004302
    4.0
    2
    Бита Whirlpower 962-21-0501, РН1х50 мм

      Бита Whirlpower 962-21-0501, РН1х50 мм

      47 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004302
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Whirlpower
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.01
      Особенности бит
      		профессиональная
      Все характеристики
      47 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бита WHIRLPOWER 962-21-0501, РН1х50 мм, имеет увеличенную длину и предназначена для заворачивания шурупов или винтов в процессе выполнения широкого спектра как строительных так и ремонтных работ. На наконечник биты нанесены насечки по технологии RSC, за счет которых шуруп надежно фиксируется на насадке. Бита изготовлена из высокопрочной стали, что позволяет ей работать длительное время при больших нагрузках. 